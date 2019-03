„Schön wär’s“

gefunden bei Vitos Blog am 13.03.2019 um 08:00 Uhr

Leitbildinterview mit Kathrin Stein Kathrin Stein arbeitet als Sozialarbeiterin bei den Vitos begleitenden psychiatrischen Diensten Herborn. Was war Ihr erster Eindruck, als sie das Vitos Leitbild gelesen haben? Als ich per Post den Flyer mit den Vitos Werten nach Hause bekommen habe, war ich zuerst über diesen Aufwand (die Portokosten, den teuren Druck …) etwas verärgert. Ich arbeite in einem Bereich, in dem das Thema Wirtschaftlichkeit eine große Rolle spielt. Wir stecken sehr viel E

