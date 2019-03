gefunden bei ALLERGONEWS am 29.03.2019 um 09:32 Uhr

Einen Mechanismus, wie spezifische Bewohner des Darms (Bakterien, Pilzen und Viren – sog. Mikrobiota) Entzündungsreaktionen in der Lunge verstärken, haben Forscher in Köln und Kiel entschlüsselt. Die Zusammensetzung des Mikrobioms – also der Gesamtheit der Bakterien, Pilzen und Viren, die unsere Körperoberfläche, die Haut, den Darm und die Lunge besiedeln – trägt entschieden zur Gesundheit [...] .../Auszug

