gefunden bei ALLERGONEWS am 25.03.2019 um 14:00 Uhr

Europaweit wird über neue elektronische Formate für die Produktinformationen zu Arzneimitteln für den Menschen beraten. Bis zum 31.07.2019 ist es möglich, sich daran aktiv zu beteiligen und das Konzept „Electronic product information for human medicines in the EU – draft key principles“ über ein Online-Formular zu kommentieren. Ihre Meinung ist gefragt! Lesen Sie weiter auf: [...] .../Auszug

weiterlesen »