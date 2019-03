Noch Teilnehmer mit COPD für Studie über neues Beatmungsgerät gesucht

gefunden bei ALLERGONEWS am 04.03.2019 um 05:26 Uhr

Ein neuartiges Beatmungsgerät für COPD-Patienten fördert die Entleerung bzw. Entblähung der Lunge, indem es eine spezielle Atemtechnik gegen Luftnot (die so genannte Lippenbremse) simuliert und dabei mit geringeren Drücken arbeitet als herkömmliche Beatmungsgeräte. Derzeit gibt es in Deutschland rund 7 Millionen Patienten mit einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). In zehn bis zwanzig Jahren wird diese Zahl [...] .../Auszug

