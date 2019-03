Jetzt noch anmelden! Podium Lungenforschung in München

gefunden bei ALLERGONEWS am 08.03.2019 um 10:28 Uhr

Patienten fragen, Lungenexperten antworten: Noch bis zum 12. März können sich alle Interessierten zum Podium Lungenforschung für Patienten in München anmelden. Bei der kostenlosen Veranstaltung am 16. März werden Wissenschaftler*innen und Mediziner*innen in einer offenen Podiumsrunde Fragen der Besucherinnen und Besucher beantworten. Übergreifendes Thema des Podiums Lungenforschung ist „Lungenerkrankungen bei Kindern und Erwachsenen“. Die Schwerpunkte [...] .../Auszug

weiterlesen »