IgE-Antikörper mit Einzelketten-Antikörper daran hindern, an Allergene zu binden

gefunden bei ALLERGONEWS am 07.03.2019 um 10:00 Uhr

Nanobody-Technologie hergestellte Einzelketten-Antikörper, die die Bindung der IgE-Antikörper an Allergene verhindern, fungieren praktisch als Stoppschild für die Allergie. Bei einer allergischen Reaktion kommen im Grunde genommen die bei der Sensibilisierung entstandenen, sogenannte IgE-Antikörper mit Allergene in Kontakt. IgE-Antikörpern wiederum „bewaffnen“ spezielle Zellen, vor allem die Mastzellen. Wenn dann Allergene erneut aufgenommen werden, so binden diese an zellgebundene

weiterlesen »