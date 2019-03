gefunden bei ALLERGONEWS am 07.03.2019 um 02:00 Uhr

Ihr Kind ist ständig am Niesen und hat eine laufende Nase. Ob es sich hierbei um eine Erkältung oder um Heuschnupfen handelt, lässt sich anhand einiger Symptome erkennen. Welche das sind? Wir sagen es Ihnen, damit Sie Ihren Nachwuchs richtig behandeln können. Wie eine Erkältung, so kann auch ein all …/Auszug Lesen Sie weiter auf: [...] .../Auszug

weiterlesen »