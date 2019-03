gefunden bei ALLERGONEWS am 08.03.2019 um 02:00 Uhr

Die meisten Menschen mit Heuschnupfen (allergischer Rhinitis) können sich im Auto nur eingeschränkt auf den Verkehr konzentrieren. Sieben von Hundert machen die Beschwerden sogar mitverantwortlich für einen Verkehrsunfall oder einen Beinahe-Zusammenstoß. Der Beitrag Heuschnupfen am Steuer so gefährlich wie Alkohol erschien zuerst auf ECARF. Lesen Sie weiter auf: Heuschnupfen am Steuer so gefährlich wie Alkohol [...] .../Auszug

