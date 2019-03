gefunden bei ALLERGONEWS am 27.03.2019 um 11:00 Uhr

Stuttgart (dpa/lsw) – Jedes vierte Kind im Südwesten leidet an einer körperlich chronischen Krankheit. Am stärksten verbreitet waren 2016 Neurodermitis und Asthma gefolgt von Heuschnupfen, heißt es in einem am Dienstag in Stuttgart veröffentlichten Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit. Lesen Sie weiter auf: Gesundheit – Stuttgart: Krankenkasse: Jedes vierte Kind chronisch krank Quelle: Süddeutsche Zeitung [...] .../Auszug

weiterlesen »