Gesundheit – Düsseldorf: Niedersachsen: Mehr als jedes vierte Kind chronisch krank

gefunden bei ALLERGONEWS am 07.03.2019 um 11:00 Uhr

Düsseldorf/Hannover (dpa/lni) – Mehr als jedes vierte untersuchte Kind in Niedersachsen leidet an einer Erkrankung, die chronisch verlaufen kann. Rund 29 Prozent leiden etwa an Asthma, Neurodermitis und Heuschnupfen, wie eine DAK-Studie ergeben hat. Für ihren Kinder- und Jugendreport hat die Krankenkasse die Daten von rund 64 000 Kindern und Jugendlichen ausgewertet. Demnach sind Atemwegserkrankungen [...] .../Auszug

weiterlesen »