gefunden bei ALLERGONEWS am 26.03.2019 um 17:00 Uhr

Ein drei Jahre dauernder Listeriose-Ausbruch in Dänemark wurde offenbar durch Räucherlachs aus Estland verursacht, berichtet die „International Society for Infectious Diseases“ auf ihrem Internet-Dienst ProMed. Lesen Sie weiter auf: Dänemark: Listeriose-Fälle durch Räucherlachs Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »