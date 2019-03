Ambulante Versorgung für erwachsene Mukoviszidose-Patienten finanzieren

gefunden bei ALLERGONEWS am 20.03.2019 um 05:00 Uhr

Für erwachsene Mukoviszidose-Patienten besteht in Deutschland eine angespannte Versorgungssituation. Deswegen appelliert Mukoviszidose e.V. erneut an den Deutschen Bundestag. Durch eine Störung des Salz- und Wasserhaushalts im Körper bildet sich bei Mukoviszidose-Patienten ein zähflüssiges Sekret. Dieses kann dann Organe wie die Lunge sowie die Bauchspeicheldrüse irreparabel schädigen. Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 150 bis 200 Kinder [...] .../Auszug

