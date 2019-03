gefunden bei ALLERGONEWS am 26.03.2019 um 11:00 Uhr

New research suggests a hormone released from fat tissue is critical in the development of obesity-related asthma and may be a target of future treatments for the disease. Lesen Sie weiter auf: Adipose hormone may play role in obesity-related asthma Quelle: ScienceDaily | Asthma Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

weiterlesen »