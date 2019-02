gefunden bei ALLERGONEWS am 25.02.2019 um 11:33 Uhr

Das Tragen von Schmuck gilt als häufigster Auslöser einer Nickelallergie. Ob in Ringen, Ketten, Ohrsteckern oder Piercings – das allergene Metall findet in der Schmuckindustrie als Legierungsbestandteil breite Verwendung. Doch nicht nur in günstigem Modeschmuck, auch in hochpreisigen Schmuckstücken aus Silber oder Gold kann Nickel nachgewiesen werden. Ob auch Sie an einer Schmuckallergie leiden, was [...] .../Auszug

weiterlesen »