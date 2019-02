Wahnsinnswoche 2019:07

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 16.02.2019 um 10:43 Uhr

In dieser Woche 188 Patientenkontakte und 23 Terminausfälle. Bis auf Weiteres habe ich erst in 10-12 Wochen wieder Termine frei. Kommende Woche bin ich zur burnout-Prophylaxe im Wellness-Programm und die Praxis bleibt geschlossen. Eine Hashimoto-Enzephalopathie kann Ursache psychotischer Symptome sein. Kinder und Jugendliche, die Antipsychotika der 2. Generation in hohen Dosierungen erhalten, sind möglicherweise einem erhöhten Mortalitätsrisiko ausgesetzt. A mental health advocacy

weiterlesen »