Wahnsinnswoche 2019:05

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 03.02.2019 um 15:50 Uhr

In dieser Woche 156 Patientenkontakte und 16 Terminausfälle. Bis auf Weiteres habe ich erst in 10-12 Wochen wieder Termine frei. Künstliche Intelligenzen bei der Bilderkennung und bei der Suizidprophylaxe. WTF? Viel Spaß damit, wenn sich auf die Art auch "der Beruf des Arztes verändern wird". Most Personality Quizzes Are Junk Science. Take One That Isn’t. Erzählungen lassen uns komplexe Zusammenhänge verstehen und machen Abstraktes plötzlich greifbar; sie übersetzen eine un

