gefunden bei ALLERGONEWS am 23.02.2019 um 17:00 Uhr

Ein Schnelltest auf Sepsis liefert womöglich bald Ergebnisse in zweieinhalb Minuten. Der Test wird an der schottischen University of Strathclyde entwickelt und reagiere auf Interleukin-6, einen Protein-Biomarker für Sepsis, meldet die BBC. Lesen Sie weiter auf: Schnelltest: Implantat-Prototyp spürt Sepsis selbstständig auf Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »