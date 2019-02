gefunden bei ALLERGONEWS am 19.02.2019 um 09:00 Uhr

Am zweiten Februarwochenende 2019 fand in Bielefeld das 7. Westdeutsche Gefäßsymposium mit deutschen Experten für die Behandlung des Krampfaderleidens statt. Es wurde ausgiebig und kontrovers über die Vorgehensweise bei der Entfernung von Krampfadern diskutiert. Alle Beteiligten waren… Lesen Sie weiter auf: Krampfadern entfernen: Stripping oder endovenöse Behandlung Quelle: Jameda | Haut & Haare Titelbild/Grafik by [...] .../Auszug

weiterlesen »