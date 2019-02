gefunden bei ALLERGONEWS am 01.02.2019 um 17:52 Uhr

De zomer is niet alleen het seizoen van de zon, maar ook van de insecten. Jaarlijks worden er duizenden mensen gestoken. Gelukkig blijft het in de meeste gevallen bij een plaatselijke zwelling, wat roodheid, jeuk en soms pijn. Maar soms is een insectenbeet of steek gevaarlijk. Bijvoorbeeld wanneer je allergisch bent, bij die mensen kan [...] .../Auszug

weiterlesen »