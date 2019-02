gefunden bei ALLERGONEWS am 12.02.2019 um 11:01 Uhr

Hamburg (dpa/lno) – Jedes vierte Kind in Hamburg leidet nach einer Studie im Auftrag der DAK-Gesundheit an einer potenziell chronischen Krankheit. 26 Prozent der Kinder und Jugendlichen seien im Jahr 2016 aufgrund von Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis oder einer entzündlichen Darmkrankheit in Behandlung gewesen, teilte die Krankenkasse am Dienstag mit. „Das sind Erkrankungen, die den Alltag [...] .../Auszug

