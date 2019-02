gefunden bei ALLERGONEWS am 19.02.2019 um 11:01 Uhr

Using Shrinky Dinks, a popular children’s toy, engineers have created wearable, disposable respiration sensors that track the rate and volume of a wearer’s breath. The new device will help sufferers of asthma and many other pulmonary conditions. Lesen Sie weiter auf: Engineers develop wearable respiration monitor with children’s toy Quelle: ScienceDaily | Asthma Titelbild/Grafik by [...] .../Auszug

