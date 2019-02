gefunden bei ALLERGONEWS am 13.02.2019 um 02:00 Uhr

Bei Juckreiz an den Füßen denken viele zuerst an Fußpilz. Doch nicht immer ist die hartnäckige Pilzinfektion schuld, wenn man sich ständig am Fuß kratzen muss. Manchmal brauchen die Sohlen einfach ein wenig Pflege. Auch Allergien, Überbelastungen und Durchblutungsstörungen können schuld an dem fiese …/Auszug Lesen Sie weiter auf: Diese Erkrankungen können hinter juckenden Füßen [...] .../Auszug

weiterlesen »