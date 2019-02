Die Weiterentwicklung der Pflege aktiv mitgestalten

gefunden bei Vitos Blog am 06.02.2019 um 08:00 Uhr

Meine Teilnahme am Queen Silvia Nursing Award Germany Eigene Ideen einbringen, um die Weiterentwicklung der Pflege aktiv mitzugestalten, darum geht es beim Queen Silvia Nursing Award. Ich habe mich beworben und durfte meine Idee vor einer Jury in Berlin präsentieren. Was ist der Queen Silvia Nursing Award? Auf seiner Website beschreibt es der Veranstalter wie folgt: Der Queen Silvia Nursing Award wurde am 23. Dezember 2013 anlässlich des 70. Geburtstags von Königin Silvia von Schweden von Sw

weiterlesen »