gefunden bei ALLERGONEWS am 18.02.2019 um 18:00 Uhr

Der Lungenarzt Professor Dieter Köhler rückt auch nach heftiger Kritik an Rechenfehlern in seiner viel beachteten Stellungnahme zur Gefährdung durch Lesen Sie weiter auf: Debatte um Grenzwerte: Lungenarzt Köhler hält dagegen Quelle: Ärzte Zeitung | Asthma/COPD Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »