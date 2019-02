Beobachtungsstudie: Mistel als Ergänzung hat positive Wirkung bei Lungenkrebs

gefunden bei ALLERGONEWS am 28.02.2019 um 04:28 Uhr

In einer aktuellen Beobachtungsstudie konnte gezeigt werden, dass Patienten, die ergänzend zur konventionellen Chemotherapie mit Mistel behandelt wurden, deutlich länger lebten als Patienten, die nur die Standardtherapie erhielten. Die in die Analyse eingeschlossenen Patienten litten an einem nicht kleinzelligen Lungenkarzinom, das rund 85 Prozent aller Lungenkrebs-Fälle ausmacht. Die konventionellen Therapieoptionen sind: Operation, Chemo- und Strahlentherapie [...] .../Auszug

