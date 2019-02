gefunden bei ALLERGONEWS am 27.02.2019 um 10:00 Uhr

Bei Menschen mit Neurodermitis haben Forscher in der kranken Haut eine erhöhte Salz-Konzentration gefunden. Genauer gesagt: Der Natrium-Wert in der betroffenen Haut ist dort bis zu 30-mal so hoch wie in gesunder Haut. Wie das […] Den Beitrag Bei Neurodermitis ist mehr Salz in der kranken Haut im Psoriasis-Netz weiterlesen. Ach übrigens: Mit einem Abo [...] .../Auszug

weiterlesen »