gefunden bei ALLERGONEWS am 15.02.2019 um 11:00 Uhr

Nur bei einem kleinen Teil der Patienten, die glauben, an einer Penicillinallergie zu leiden, lässt sich die Diagnose bestätigen. Das belegen US-Forscher in einer neuen Studie. Lesen Sie weiter auf: Arzneimittelsicherheit: Vermeintliche Penicillinallergie ist meist gar keine Quelle: Ärzte Zeitung | Allergien Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »