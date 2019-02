gefunden bei ALLERGONEWS am 13.02.2019 um 17:00 Uhr

In den USA gibt jeder zehnte Patient an, schon einmal allergisch auf Penicillin reagiert zu haben. Forscher haben diese Angabe unter die Lupe genommen – mit überraschendem Ergebnis. Lesen Sie weiter auf: Arzneimittelsicherheit: Penicillin-Allergie – Wie oft kommt sie vor? Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »