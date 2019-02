Allergien im Karneval vermeiden: Schminkfarbe lieber selbst herstellen

gefunden bei ALLERGONEWS am 26.02.2019 um 08:20 Uhr

Schminken gehört zum Karneval wie das phantasievolle Kostüm. Problematische Inhaltsstoffe, wie Farb-, Duft- und Konservierungsmittel in Theater- und Karnevalsschminke lösen allerdings jährlich in den jecken Zeiten allergische Reaktionen aus. Die preiswerte Alternative zu den fertigen Farben in Tiegeln und Tuben: Schminkfarbe einfach selbst herstellen… Lesen Sie weiter auf: Allergien im Karneval vermeiden: Schminkfarbe lieber selbst [...] .../Auszug

