Wheezing bei Vorschulkindern in Europa: Risikofaktoren zum Teil modifizierbar

gefunden bei ALLERGONEWS am 10.01.2019 um 05:46 Uhr

Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie ist die Prävalenz frühkindlichen Wheezings in den europäischen Ländern sehr unterschiedlich. Als wichtige Risikofaktoren wurden in der Untersuchung an Säuglingen aus 9 Ländern Infektionen der unteren Atemwege, Tagesbetreuungen, Passivrauchexposition nach der Geburt und männliches Geschlecht identifiziert. In der Vergangenheit seien noch keine bevölkerungsbasierten Vergleichsstudien für verschiedene Länder durchgeführt worden, erklären [..

weiterlesen »