gefunden bei ALLERGONEWS am 11.01.2019 um 11:00 Uhr

München (dpa/lby) – Die Lage in den bayerischen Schneegebieten spitzt sich zu. In drei Landkreisen gilt inzwischen der Katastrophenfall. In Aying bei München brach am Donnerstag ein Baum unter der schweren Schneelast zusammen und erschlug einen neunjährigen Jungen. Erst nach 20 Minuten entdeckten Zeugen den darunter begrabenen Bub und alarmierten die Rettungskräfte, die ihn nicht [...] .../Auszug

weiterlesen »