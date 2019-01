gefunden bei ALLERGONEWS am 30.01.2019 um 09:00 Uhr

Die Asthmaprävalenz ist in Deutschland zuletzt deutlich gestiegen. Besonders häufig trifft Asthma Bewohner von Großstädten – vor allem im Westen. Wir zeigen anhand einer Karte die Prävalenz aller Stadt- und Landkreise. Lesen Sie weiter auf: Versorgungsatlas-Bericht: Wo Asthma in Deutschland verbreitet ist Quelle: Ärzte Zeitung | Asthma/COPD Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »