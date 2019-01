gefunden bei ALLERGONEWS am 10.01.2019 um 02:00 Uhr

Wie sich Stoffe und Pigmente, die in Tätowiermitteln enthalten sind, im Körper verteilen, hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in einem internationalen Forschungsprojekt untersucht. Der Beitrag Tattoos können Allergien auslösen erschien zuerst auf ECARF. Lesen Sie weiter auf: Tattoos können Allergien auslösen Quelle: ECARF | Magazin Titelbild/Grafik by European Centre for Allergy Research Foundation .../Auszug

weiterlesen »