gefunden bei ALLERGONEWS am 07.01.2019 um 02:00 Uhr

Tiger, Menschen, Schmetterlinge: Die erste Tattoo-Messe in Fürstenfeldbruck gibt einen Einblick in die Vielfalt der Motive, die die Haut schmücken können. Viele Besucher lassen sich dort tätowieren Lesen Sie weiter auf: Tätowierer: Gestochene Kunst Quelle: Süddeutsche Zeitung | Allergie Titelbild/Grafik by Süddeutsche Zeitung .../Auszug

weiterlesen »