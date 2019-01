gefunden bei ALLERGONEWS am 22.01.2019 um 17:01 Uhr

Bestenfalls bei jedem zweiten Zika-Patienten in Brasilien lässt sich die Infektion mit einem oft benutzten Antikörper-Test korrekt nachweisen, wie eine Studie vermuten lässt. Die Forscher warnen vor den Folgen der falschen Testergebnisse. Lesen Sie weiter auf: Studie: Deshalb ist die Zika-Diagnostik so tückisch Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »