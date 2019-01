gefunden bei ALLERGONEWS am 16.01.2019 um 17:00 Uhr

Jeder achte stationär behandelte Patient trägt bei der Klinik-Einweisung nach neuen Studiendaten multiresistente Darmkeime in sich. Zwar erkranken nur sehr wenige an diesen ESBL-Keimen. Forscher warnen aber vor Ausbreitung der Resistenzgene. Lesen Sie weiter auf: Resistenzen: Viele Patienten bringen resistente ESBL-Keime mit in die Klinik Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

