gefunden bei ALLERGONEWS am 07.01.2019 um 09:00 Uhr

Anlässlich der Veröffentlichung des DMP-Qualitätsberichts 2017 für Nordrhein appelliert die KV an die Patienten, sich für eine Teilnahme an einem Disease-Management-Programm zu entscheiden. Lesen Sie weiter auf: Qualitätsbericht 2017: DMP kommen im Rheinland gut an Quelle: Ärzte Zeitung | Asthma/COPD Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »