-->

8 Wege, die Kooperation zu verbessern. Click here to continue in English. Der Mangel an Pflegekräften ist bekannt. Das, was wir jetzt gerade erleben, ist aber erst der zarte Anfang. Ein Problem nur der Pflege? Ganz sicher nicht. Es werden viele Betten gesperrt, was den Ärzten schon jetzt den Job erschwert. In der Notaufnahme liegen kritisch Kranke, die aber nicht auf die Intensivstation dürfen, da sie dort nicht versorgt werden können. Stattdessen werden sie mit Blaulicht in andere K

weiterlesen »