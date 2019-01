Mit 10.000 Lux gegen den Winterblues

gefunden bei Vitos Blog am 16.01.2019 um 08:00 Uhr

Lichttherapie in der Vitos psychiatrischen Tagesklinik Weilburg In den Wintermonaten sind die Tage kürzer und die Nächte länger. Viele von uns gehen zur Arbeit, wenn es noch dunkel ist, und kommen auch erst im Dunklen wieder nach Hause. Das fehlende Tageslicht schlägt auf die Stimmung. Einige Menschen sind in der dunklen Jahreszeit schlechter drauf, haben den sogenannten Winterblues. Der Mangel an Tageslicht kann auch zu einer saisonalen Depression führen. Bei Menschen, die bereits depressi

weiterlesen »