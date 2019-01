gefunden bei ALLERGONEWS am 25.01.2019 um 07:38 Uhr

Mehr als 140 Besucherinnen und Besucher haben am 19. Januar in Augsburg das 20. Patientenforum Lunge des Lungeninformationsdienstes zu einem vollen Erfolg gemacht. Mit zahlreichen Fragen aus dem Publikum an die Experten bereicherten sie die Veranstaltung. Infostände von Patientenorganisation rundeten das Programm ab. Das Patientenforum des Lungeninformationsdienstes drehte sich dieses Mal rund um die Diagnose, [...] .../Auszug

