gefunden bei ALLERGONEWS am 28.01.2019 um 11:00 Uhr

Trondheim (dpa) – Köche in Norwegen gehören zu den Berufsgruppen mit der niedrigsten Lebenserwartung. Ein Grund könnten einer Analyse zufolge die Kochdämpfe sein, denen sie täglich ausgesetzt sind. Lesen Sie weiter auf: Gesundheit: Kochdämpfe am Arbeitsplatz erhöhen Risiko für Bronchitis Quelle: Süddeutsche Zeitung | Asthma Titelbild/Grafik by Süddeutsche Zeitung .../Auszug

weiterlesen »