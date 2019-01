gefunden bei ALLERGONEWS am 29.01.2019 um 11:00 Uhr

Fish oil does not appear to improve asthma control in adolescents and young adults with uncontrolled asthma who are overweight or obese, according to new research. Lesen Sie weiter auf: Fish oil does not appear to improve asthma control in teens, young adults Quelle: ScienceDaily | Asthma Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

