Failing Forward – Freu Dich An Deinen Fehlern

Daniel Zickler, MD am 12.01.2019 um 00:19 Uhr

„Fehler sind nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern der Weg dahin.“ John Maxwell Tubus nicht in der richtigen Röhre, Pneu gestochen, Blutung verursacht. Image: Unsplash. Ich hab’s alles erlebt und bin Mitglied in jedem dieser Clubs. Und ich weiß, das fühlt sich nicht gut an. Man wollte ihm helfen und hat ihm geschadet. Primum non nocere. Nichts gelernt? Sie sollten nicht passieren, aber da Ärzte nicht perfekt sind, und Arzt ein Lehrberuf ist, passieren sie. Keine Frage,

