gefunden bei ALLERGONEWS am 28.01.2019 um 15:00 Uhr

Wer als Koch tagtäglich am Grill oder Herd steht, atmet große Mengen an Dämpfen ein. Einer neuen Studie aus Norwegen zufolge sind diese alles andere als harmlos. Lesen Sie weiter auf: Dämpfe am Herd sind Gesundheitsrisiko für Köche Quelle: SPIEGEL ONLINE | Allergien Titelbild/Grafik by SPIEGEL ONLINE .../Auszug

