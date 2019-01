gefunden bei ALLERGONEWS am 29.01.2019 um 09:00 Uhr

Der weiße Hautkrebs ist auf dem Vormarsch. In den letzten 10 Jahren verdoppelten sich die Krankheitsfälle – hauptsächlich durch die lebenslange UV-Belastung. Aber eine Nachricht macht besonders stutzig. Es heißt, dass sich die stationären Behandlungsfälle vervierfacht hätten. Sie… Lesen Sie weiter auf: Da stimmt doch was nicht – Weißen Hautkrebs in der Klinik behandeln? Quelle: [...] .../Auszug

weiterlesen »