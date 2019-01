gefunden bei ALLERGONEWS am 14.01.2019 um 05:30 Uhr

DGP – Heutzutage haben Frühchen bessere Chancen als jemals zuvor. So gibt es immer mehr Kinder, die einen sehr frühen Start ins Leben hatten. Asthma ist bei Frühchen häufiger, scheint sich mit zunehmendem Alter aber zu bessern, berichten Forscher aus Norwegen. Frühgeborene Kinder leiden in ihrer Kindheit häufiger an Asthma, als Kinder, die zum errechneten [...] .../Auszug

