Welchen Einfluss haben Liposomale Vitamine auf meine Vitalität?

Gerade während der kalten Jahreszeit leiden viele vermehrt an Infekten. Eine Erkältung folgt der nächsten und oft wird man den ganzen Winter über nicht richtig gesund. Manche greifen in dieser Phase zu Nahrungsergänzungsmittel, um das Immunsystem zu stärken. Manche dieser Präparate sind sogar ziemlich teuer, doch bei einigen Personen ist kaum Wirkung festzustellen. Ein Grund dafür ist, dass die Wirkstoffe mitunter nicht dort ankommen, wo sie gebaucht werden. Während des Verdauungsprozesses gehen viele Vitamine verloren und in den Zellen kommt letztendlich nur ein Bruchteil davon an. Aus diesem Grund ist die Einnahme von liposomalen Vitaminen eine ideale Lösung.

Wie kommt es zu einem Vitaminmangel?

Wer sich häufig schlapp, lustlos oder müde fühlt, sollte immer auch einen möglichen Mangel an wichtigen Vitaminen bedenken. Zwar kann man in der heutigen Zeit im Supermarkt alles kaufen, was man zu einer gesunden Ernährung benötigt. Viele jedoch greifen aus Zeitgründen lieber zu Fertiggerichten anstatt zu frischem Obst und Gemüse. So ist es möglich, dass Normalgewichtige an einem Nährstoffmangel leiden ohne es zu bemerken. Ein weiterer Grund dafür, dass sogar in der heutigen, modernen Zeit manche an einem Vitaminmangel leiden ist der Verzehr von verarbeiteten Produkten oder von Obst und Gemüse, das bereits einen weiten Transportweg hinter sich hat. Exoten werden oft in unreifem Zustand geerntet und können daher nicht ihren vollen Vitamingehalt entwickeln. Auch Krankheiten und die Einnahme von Medikamenten können einen Einfluss auf den Vitaminstatus eines Menschen haben. In diesem Fall leisten liposomale Vitamine wertvolle Dienste und tragen maßgeblich zu mehr Vitalität bei.

Unterschied von liposomalen Vitaminen zu herkömmlichen Nahrungsergänzungsmittel

Nahrungsergänzungsmittel kann man heute schon in vielen Drogerien, natürlich in der Apotheke und sogar in manchen Supermärkten kaufen. Unter anderem sind sie in folgenden Darreichungsformen verfügbar:

Brausetabletten

Lutschtabletten

Dragees

Pulver zum Auflösen

Tabletten

Die Präparate werden oral eingenommen und passieren ganz normal wie jedes Nahrungsmittel den Verdauungstrakt. Dabei gehen viele Wirkstoffe verloren. Nicht so bei liposomalen Vitaminen. Diese sind nämlich vereinfacht gesagt in einer Blase eingeschlossen. Die Membran rund um den Wirkstoff ähnelt dem Aufbau der Zellmembran. Daher wird das liposomale Vitamin vom Körper nicht als Eindringling betrachtet und es kommt zu keinerlei oxidativem Stress. Ganz im Gegenteil, das Vitamin gelangt störungsfrei in die Zelle und kann hier sein volles Potential entfalten.

Bessere Verträglichkeit von liposomalem Vitamin

Wer zum Bespiel Altrient from Abundance & Health bestellt, wird von der guten Wirkung überrascht sein. Das Präparat wird in kleinen Säckchen geliefert. Der Inhalt wird einfach ein Glas Wasser gedrückt. Als Alternative dazu kann das Nahrungsergänzungsmittel auch in Joghurt eingerührt werden. Am besten nimmt man liposomales Vitamin C morgens auf nüchternen Magen. Dann wird die Absorption nämlich beschleunigt und der Wirkstoff kommt noch schneller an, wo er hingehört – nämlich in der Zelle. Dabei wird eine Absorptionsrate von bis zu 98 Prozent. Andere Produkte wie Tabletten, Brausen oder Kapseln, die auf traditionelle Weise hergestellt werden, erreichen gerade einmal einen Wert von 15 Prozent. Der Rest wird einfach ausgeschieden. Die gute Aufnahmerate ist auch ein Grund, warum für liposomale Nahrungsergänzungsmittel weit weniger Inhaltsstoffe verwendet werden müssen. Das wiederum führt zu einer ausgezeichneten Verträglichkeit. Wer liposomale Vitamine einnimmt, leidet kaum an Verdauungsbeschwerden wie Durchfall oder Blähungen. Voraussetzung dafür, dass liposomale Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich helfen ist, dass man sich für Qualitätsprodukte entscheidet. Immerhin gibt es eine große Auswahl von Anbietern, die teilweise mit besonders günstigen Preisen werben. Doch besser man investiert einige Euro mehr und kann darauf vertrauen, dass es sich um ein nicht verunreinigtes Produkt mit hohem Standard handelt. Es macht Sinn, sich vor dem Kauf über die Herkunft und die genaue Zusammensetzung des Produktes zu erkundigen.

