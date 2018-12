gefunden bei ALLERGONEWS am 21.12.2018 um 09:59 Uhr

In der Adventszeit hat der Weihnachtsstern in den Blumenläden und in vielen Wohnzimmern Hochkonjunktur -Gibt es ihn doch inzwischen in vielen unterschiedlichen Farben und Ausprägungen. Doch nicht jeder kann sich daran erfreuen: Menschen, die eine Allergie auf Naturlatex haben, können auf das Gewächs allergisch reagieren, z.B. mit Beschwerden im Augen- oder im Nasenbereich. Eine hübsche [...] .../Auszug

