21.12.2018

In dieser Woche 173 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Bis auf Weiteres habe ich erst in 10-12 Wochen wieder Termine frei. Nächste Woche Donnerstag und Freitag biete ich noch Notfallsprechstunden ohne Termin an - bis dahin schöne Weihnachten! Das frage ich mich auch: wo kann es hingehen mit der Psychiatrie? Soulfood: STEVE HACKETT feat. Ray Wilson - Carpet Crawlers

