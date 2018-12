gefunden bei ALLERGONEWS am 04.12.2018 um 09:00 Uhr

Rund 1 Million Menschen in Deutschland leiden an Hyperhidrose. Darunter versteht man ein krankhaftes Schwitzen mit einer übermäßigen Absonderung von Schweiß. Allein ein bloßes Händeschütteln kann für Betroffene eine große Belastung sein, wenn sie z. B. an einer Hyperhidrose der… Lesen Sie weiter auf: Ursachen der Hyperhidrose – übermäßiges Schwitzen effektiv behandeln Quelle: Jameda | Haut [...] .../Auszug

weiterlesen »